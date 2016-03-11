缅甸下议院推举昂山素季亲信吴廷觉为总统候选人

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都3月11日 - 缅甸联邦议会人民院（下议院）周五投票，昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）赢得317张选票中的274票，被推举为总统候选人，意味着他离总统之位又近了一步。
下议院选举结果早在外界意料之中，因继去年11月议会选举后，昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）在下议院占绝对优势。
下周联邦议会联席会议投票可能也只是走个形式，因民盟在上、下议院均占绝对优势，因此昂山素季选定的候选人几乎定将当选总统。
根据缅甸总统产生办法，由上议院、下议院和军方各推举一名候选人，经联邦议会投票表决，获胜者当选总统，落败的两位候选人将任副总统。
昂山素季是周五首位投票的民盟议员。她本人不能担任总统，因缅甸现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的儿子是英国公民。
不过昂山素季已表示，她将通过代理人掌握执政权。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。