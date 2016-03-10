缅甸民盟提名昂山素季亲信吴廷觉为总统候选人

路透内比都3月10日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）周四提名昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）作为其议会下院总统候选人。

民盟领导人昂山素季不能亲自担任总统，因缅甸现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的儿子并非缅甸公民。昂山素季已表示，将会通过代理人管理国家。

民盟在去年11月的议会选举中赢得压倒性胜利，因此其支持的总统候选人很有可能就任总统。

缅甸民族院（上议院）、人民院（下议院）及军方将各提名一位总统候选人。届时联邦议会将投票表决，获胜者当选总统，落选的两位候选人将担任副总统。（完）