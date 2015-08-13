版本:
中国
时事要闻 | 2015年 8月 13日 星期四 12:08 BJT

缅甸执政党总书记称已被解职

路透仰光8月13日 - 缅甸执政党联邦巩固与发展党总书记吴貌貌登（Maung Maung Thein）称，他已被党内高层解除职务。

他在电话中告诉路透：“他们打电话给我，告诉我，我不用再来办公室了。”

消息人士透露，周三晚间，安全部队包围联邦巩固与发展党总部，并阻止该党党员离开。吴貌貌登称周三晚间他在家，没在总部。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐