缅甸执政党总书记称已被解职

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光8月13日 - 缅甸执政党联邦巩固与发展党总书记吴貌貌登（Maung Maung Thein）称，他已被党内高层解除职务。
他在电话中告诉路透：“他们打电话给我，告诉我，我不用再来办公室了。”
消息人士透露，周三晚间，安全部队包围联邦巩固与发展党总部，并阻止该党党员离开。吴貌貌登称周三晚间他在家，没在总部。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”