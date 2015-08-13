缅甸执政党总书记称已被解职

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光8月13日 - 缅甸执政党联邦巩固与发展党总书记吴貌貌登（Maung Maung Thein）称，他已被党内高层解除职务。

他在电话中告诉路透：“他们打电话给我，告诉我，我不用再来办公室了。”

消息人士透露，周三晚间，安全部队包围联邦巩固与发展党总部，并阻止该党党员离开。吴貌貌登称周三晚间他在家，没在总部。(完)