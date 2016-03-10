缅甸民盟推举总统候选人（更新版）

路透内比都3月10日（记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 缅甸全国民主联盟（民盟）周四在联邦议会人民院（下议院）议员团会议上，推举昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）为总统候选人。

吴廷觉目前掌管昂山素季创办的慈善机构“金姬基金会”（Daw Khin Kyi Foundation），他自1990年代中期以来就与昂山素季关系密切。

民盟领导人昂山素季不能担任总统，因缅甸现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的儿子并非缅甸公民。

昂山素季曾表示，她将通过代理人掌握执政权。

在周四公布提名人选前，昂山素季发表声明，呼吁其支持者保持耐心。

她说：“我呼吁人民凭着你们的智慧与远见支持民盟，民盟有决心达到人民的期望，并将为此竭尽全力。”

民盟在去年11月议会选举中赢得压倒性胜利，意味着该党支持的候选人几乎定将出任总统。

民盟在联邦议会民族院（上议院）议员团会议上推举民盟钦族议员亨利班提育（Henry Vantriu）为总统候选人。

外界本就广泛预计民盟在上议院将推举一位少数民族候选人，而该人选未来将担任副总统，这符合昂山素季致力于促成民族和解的目标。

巩固与发展党（巩发党）在上、下议院亦分别推举了总统候选人。军方议员团尚未公布自己的总统候选人。

根据缅甸总统产生办法，将由上议院、下议院和军方各推举一名候选人，经联邦议会投票表决，获胜者当选总统，落败的两位候选人将任副总统。（完）