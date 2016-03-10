更新版-缅甸民盟推举总统候选人

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
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路透内比都3月10日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）周四在联邦议会人民院（下议院）议员团会议上，推举昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）为总统候选人。
吴廷觉目前掌管昂山素季创办的慈善机构“金姬基金会”（Daw Khin Kyi Foundation），他自1990年代中期以来就与昂山素季关系密切。
民盟领导人昂山素季不能担任总统，因缅甸现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的儿子并非缅甸公民。
昂山素季曾表示，她将通过代理人掌握执政权。
在周四公布提名人选前，昂山素季发表声明，呼吁其支持者保持耐心。
她说：“我呼吁人民凭着你们的智慧与远见支持民盟，民盟有决心达到人民的期望，并将为此竭尽全力。”
民盟在去年11月议会选举中赢得压倒性胜利，意味着该党支持的候选人几乎定将出任总统。
民盟在联邦议会民族院（上议院）议员团会议上推举民盟钦族议员亨利班提育（Henry Vantriu）为总统候选人。
外界本就广泛预计民盟在上议院将推举一位少数民族候选人，而该人选未来将担任副总统，这符合昂山素季致力于促成民族和解的目标。
巩固与发展党（巩发党）在上、下议院亦分别推举了总统候选人。军方议员团尚未公布自己的总统候选人。
根据缅甸总统产生办法，将由上议院、下议院和军方各推举一名候选人，经联邦议会投票表决，获胜者当选总统，落败的两位候选人将任副总统。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算