缅甸海军司令宣誓就任副总统

路透仰光8月15日电---缅甸海军司令年吞（Nyan Tun）周三宣誓就任副总统，以填补吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）7月因健康原因辞职後留下的空缺。

缅甸国家电视台报导称，年近60的年吞辞去任期四年的海军司令职务，在议会宣誓就职。他此前被军人议员推举为副总统候选人。

尽管将成为国防安全委员会及金融委员会等机构的一员，但副总统在缅甸基本上属於礼仪性职务，故尚不清楚年吞能对政策带来什麽影响。

一些了解年吞的人将他描述为政治温和派人士。

与许多军方领导人一样，年吞毕业于缅甸军官学校（Defence Services Academy），他在担任海军司令期间曾多数出访他国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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