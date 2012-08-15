缅甸海军司令宣誓就任副总统

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透仰光8月15日电---缅甸海军司令年吞（Nyan Tun）周三宣誓就任副总统，以填补吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）7月因健康原因辞职後留下的空缺。
缅甸国家电视台报导称，年近60的年吞辞去任期四年的海军司令职务，在议会宣誓就职。他此前被军人议员推举为副总统候选人。
尽管将成为国防安全委员会及金融委员会等机构的一员，但副总统在缅甸基本上属於礼仪性职务，故尚不清楚年吞能对政策带来什麽影响。
一些了解年吞的人将他描述为政治温和派人士。
与许多军方领导人一样，年吞毕业于缅甸军官学校（Defence Services Academy），他在担任海军司令期间曾多数出访他国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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