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时事要闻 | 2016年 3月 15日 星期二 14:37 BJT

缅甸议会选举昂山素季亲信吴廷觉出任总统

路透内比都3月15日 - 缅甸议会周二通过投票选举吴廷觉（Htin Kyaw）出任总统。吴廷觉成为缅甸自1960年代以来首位没有军方背景的总统。

吴廷觉是缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季的密友和亲信。民盟在去年11月的议会选举中赢得压倒性胜利，但因缅甸现行宪法规定，昂山素季不得竞选总统。

缅甸议会负责计票的官员称，吴廷觉在652张选票中赢得360票。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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