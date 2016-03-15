缅甸议会选举昂山素季亲信吴廷觉出任总统

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透内比都3月15日 - 缅甸议会周二通过投票选举吴廷觉（Htin Kyaw）出任总统。吴廷觉成为缅甸自1960年代以来首位没有军方背景的总统。
吴廷觉是缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季的密友和亲信。民盟在去年11月的议会选举中赢得压倒性胜利，但因缅甸现行宪法规定，昂山素季不得竞选总统。
缅甸议会负责计票的官员称，吴廷觉在652张选票中赢得360票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。