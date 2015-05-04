缅甸地方武装领导人称果敢战事不停就别指望达成全国和平协议

路透仰光5月1日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸最大的地方武装领导人周五称，只要战斗还在继续，就不可能达成停火协议。

缅甸政府3月与16个地方武装组织签署了停火协议草案，旨在结束六十年来的国内武装冲突。这受到国际社会的交口称赞。

但是，政府军和地方武装2月以来在东北部的果敢地区再次爆发激战，并波及中国边境地带，五名中国边民被炸身亡。

“在实现停火前，全国范围内的停火协议只会是一张有字的白纸，”没有在停火协议草案上签字的佤邦联合军首领鲍有祥称。

缅甸12家反政府组织在佤邦联军控制的邦康举行领导人会议，鲍有祥发表了上述讲话。路透看到了这次讲话的翻译稿。

几名当地媒体记者也证实，鲍有祥发表了该讲话。

鲍有祥称，佤邦联合军曾要求缅甸政府允许其实施佤邦自治统治。但是他没有说政府对此作何反应。

与缅政府有关系的缅甸和平中心的高级顾问吴拉貌瑞称，鲍有祥的讲话不会影响停火进程。

“我看过他的讲话稿，”他告诉路透。“我只是想说，我们现在已经签署了全国范围的停火协议草案，我们将尽快签署全国停火协定，并在下次大选前举行政治谈判。”

缅甸全国选举计划于今年年底举行。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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