独家：昂山素季或支持前军方将领竞选缅甸总统

路透仰光9月24日（记者 Paul Mooney） - 缅甸全国民主联盟（简称：全民盟，NLD） 成员称，全民盟将在没有总统候选人的情况下参加明年议会选举，甚至可能支持执政党成员、前军方将领吴瑞曼（Shwe Mann）。

诺贝尔和平奖得主、69岁的昂山素季是全民盟的党首，她被缅甸宪法禁止竞选总统。

全民盟一位资深成员称，该党可能支持吴瑞曼竞选总统。吴瑞曼为缅甸议会议长，同时还是执政的联邦巩固与发展党（简称：巩发党，USDP）主席。

但这么做可能会激怒很多全民盟的普通成员，这些人中许多曾被军方囚禁过。此外，这么做还可能破坏民众对全民盟以及对昂山素季的支持。

“我们认为，我们党内没有第二人选，”全民盟执行委员会成员Han Tha Myint被问及该党为何不会提名自己的总统候选人时对路透说。

“除了昂山素季，再无第二人选。”

昂山素季因致力于推动民主被软禁近20年，按照缅甸宪法她没有资格竞选总统。缅甸宪法禁止配偶或子女为外国国籍的本国公民竞选总统，昂山素季已故的丈夫及她的两个儿子是英国国籍。

根据缅甸的政治制度，总统由议会选举产生。

吴瑞曼与昂山素季在议会有过合作，两人似乎已经建立了良好关系。吴瑞曼被外界认为比巩发党的一些高级成员更加务实，他甚至还曾暗示可能会支持修宪，以允许昂山素季成为总统候选人。

“她在党内十分受欢迎，她支持他（吴瑞曼），”全民盟执行委员会成员Nyan Win说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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