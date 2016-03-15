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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 15日 星期二 16:01 BJT

昂山素季亲信吴廷觉当选缅甸新总统

缅甸联邦议会周二投票选举吴廷觉（Htin Kyaw）出任新一届总统。吴廷觉成为缅甸自1960年代以来首位没有军方背景的总统。缅甸议会负责计票的官员称，吴廷觉在652张选票中赢得360票。军方提名的候选人吴敏瑞（Myint Swe）获得213票，成为第一副总统。路透

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