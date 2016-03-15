昂山素季亲信吴廷觉当选缅甸新总统（更新版）

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都3月15日（记者 Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 缅甸联邦议会周二通过投票选举吴廷觉（Htin Kyaw）出任新一届总统。吴廷觉成为缅甸自1960年代以来首位没有军方背景的总统。

吴廷觉是缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季的密友和亲信。民盟在去年11月的议会选举中赢得压倒性胜利，但因缅甸现行宪法规定，昂山素季不得竞选总统。

“今天的投票结果是因为人民爱她，这是我的姐姐昂山素季的胜利，”吴廷觉在投票后对路透说道。

缅甸议会负责计票的官员称，吴廷觉在652张选票中赢得360票。

昂山素季是第一个投票的议员，她在选举结果宣布后鼓掌、微笑。

“这是我们的重要日子，”民盟下议院议员Zar Ni Min在投票后说道。“这是我们期待很久的。”

军方提名的候选人吴敏瑞（Myint Swe）获得213票，成为第一副总统。(完)