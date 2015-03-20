缅甸总统称军方将继续在该国政坛发挥作用

缅甸总统吴登盛2015年3月12日在访问马来西亚时受到马国仪仗队的欢迎。 REUTERS/Olivia Harris

路透仰光3月20日 - 缅甸总统吴登盛接受采访时称，该国军方将继续在缅甸政坛发挥其作用，以支持向民主过渡进程，但最终将服从文职政府。采访内容是在周五播出的。

缅甸被军方统治长达49年，直到2011年一个半文职政府掌权，该国才启动了广泛的政治和经济改革。

但根据军政府统治时期起草的2008年宪法，该国议会四分之一的席位以及内阁部分重要职位归不通过选举产生的军人所把持，从而为军方提供了对任何宪法改革进行有效否决的权力。

由诺贝尔奖得主昂山素季领导的缅甸反对党--全国民主联盟呼吁该国军方退出政坛。

曾任军界将领的吴登盛称，军方启动了改革进程，仍需要发挥政治作用以支持向民主过渡。

“军方其实是辅佐我国民主蓬勃发展的力量之一，”他对BBC说。

“随着各政党的政治规范和政治实践逐渐，军方的角色将逐渐改变。”

吴登盛没有谈及军方何时会退出政坛，但称军方会根据“人民的意愿”退出。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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