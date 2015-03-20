缅甸总统称军方将继续在该国政坛发挥作用

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光3月20日 - 缅甸总统吴登盛接受采访时称，该国军方将继续在缅甸政坛发挥其作用，以支持向民主过渡进程，但最终将服从文职政府。采访内容是在周五播出的。
缅甸被军方统治长达49年，直到2011年一个半文职政府掌权，该国才启动了广泛的政治和经济改革。
但根据军政府统治时期起草的2008年宪法，该国议会四分之一的席位以及内阁部分重要职位归不通过选举产生的军人所把持，从而为军方提供了对任何宪法改革进行有效否决的权力。
由诺贝尔奖得主昂山素季领导的缅甸反对党--全国民主联盟呼吁该国军方退出政坛。
曾任军界将领的吴登盛称，军方启动了改革进程，仍需要发挥政治作用以支持向民主过渡。
“军方其实是辅佐我国民主蓬勃发展的力量之一，”他对BBC说。
“随着各政党的政治规范和政治实践逐渐，军方的角色将逐渐改变。”
吴登盛没有谈及军方何时会退出政坛，但称军方会根据“人民的意愿”退出。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率