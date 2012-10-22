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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 10:26 BJT

吴登盛称缅甸外商投资法或在数日内敲定

缅甸总统吴登盛周日在内比都罕见召开新闻发布会，称缅甸外商投资法或在数日内敲定。该部法案已被推迟了数月，总统办公室和议会仍在对一些被视为存在贸易保护主义的条款争论。路透

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