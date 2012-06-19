缅甸总统吴登盛承诺第二轮改革

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透6月19日电---缅甸总统吴登盛周二称，缅甸政府希望几年後国内生产总值（GDP）提升至目前的三倍，并勾勒出他所称的针对经济发展的“第二轮改革”。
“截至2015/2016财年，缅甸现任政府计划将GDP提升至目前的三倍。”吴登盛在电视直播中详细阐述了五年计划。
吴登盛2011年3月就任总统，其政府迅速推动了一系列政治和经济改革，包括有管理的浮动汇率制度和新的外国投资法。
“上任第一年，政府迅速在政治改革和国内和谐问题上进行了努力。从今年开始，我们将致力於第二轮改革，特别针对国家的发展和社会的进步。另外，我们将继续致力於国内和谐、和平、稳定、法治和公众安全。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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