缅甸总统吴登盛承诺第二轮改革

路透6月19日电---缅甸总统吴登盛周二称，缅甸政府希望几年後国内生产总值（GDP）提升至目前的三倍，并勾勒出他所称的针对经济发展的“第二轮改革”。

“截至2015/2016财年，缅甸现任政府计划将GDP提升至目前的三倍。”吴登盛在电视直播中详细阐述了五年计划。

吴登盛2011年3月就任总统，其政府迅速推动了一系列政治和经济改革，包括有管理的浮动汇率制度和新的外国投资法。

“上任第一年，政府迅速在政治改革和国内和谐问题上进行了努力。从今年开始，我们将致力於第二轮改革，特别针对国家的发展和社会的进步。另外，我们将继续致力於国内和谐、和平、稳定、法治和公众安全。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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