缅甸称维护国家稳定优先于发展经济--海峡时报

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透新加坡1月31日电---新加坡《海峡时报》周二报导称，缅甸总统吴登盛(Thein Sein)表示该国政府致力於政治改革，将把国家稳定置于发展经济之上。
吴登盛从周日开始对新加坡进行为期三天的正式访问。
吴登盛在过去数月里监督实施了一系列重大改革，包括释放数以百计的政治犯，放宽媒体控制，并与缅甸民主派领导人昂山素季进行接触。
缅甸政府还在过去三个月中同意与若干部族反抗组织停火，并与其他部族举行会谈。缅甸一些部族数十年来一直为自治而战。
吴登盛在接受《海峡时报》采访时表示：“缅甸的未来根植于和平与稳定，而经济发展是缅甸第二要务。”
“我们已然选择走向民主，我们将继续前进。我们正致力於建立一个让缅甸拥有健康民主的体制。”
吴登盛还指出，缅甸有意开展外汇和股票交易，作为缅甸经济改革的一部分。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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