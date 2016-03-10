缅甸民盟推举总统候选人

缅甸民盟周四在下议院推举昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）为总统候选人，在上议院推举民盟钦族议员亨利班提育（Henry Vantriu）为总统候选人。吴廷觉目前管理昂山素季创办的慈善机构“金姬基金会”。民盟领导人昂山素季不能担任总统，因缅甸现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统。路透