经常性停电引发缅甸大规模抗议

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透仰光5月21日电---在缅甸最大城市之一曼德勒，数百人於周一举行集会，抗议该市经常性停电。本次集会开始於周日，是该国近五年来发生的最大规模抗议活动。
目击者告诉路透，周一有数百人在曼德勒举行和平示威。周日有约1,000人集会抗议该市经常性停电。
目击者Ko Tun Myint通过电话对路透说：“晚上8点左右，有两个地方发生了相似的抗议活动。”
他还表示，在周日的抗议活动中，示威者在曼德勒市中心游行，有人手举蜡烛，有的则举着示威牌要求正常供电。
缅甸很少发生示威活动。在军政府统治的49年中，异见人士遭到残酷镇压，去年3月平民政府上台後，抗议示威已经被合法化。但权利组织称，法律仍对抗议示威设定了严格的限制条件，包括集会须提前获得当局批准才能进行等。
曼德勒东北地区蒙育瓦（Monywa）的一位目击者告诉路透，该地区也发生了类似抗议停电的游行，但具体细节暂时未能证实。
2007年9月缅甸曾发生大规模抗议活动，当时民众抗议燃油和燃气价格飙升，但遭军方镇压，而後僧侣发起游行活动反对军政府统治。当时至少有30人死亡，数百人被捕并遭到殴打。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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