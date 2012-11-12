缅甸地震导致至少11人死亡 中部发生多次余震

11月11日在缅甸Kyauk Myaung镇拍到的地震造成的一处佛塔附近的建筑废墟。 REUTERS/Stringer

路透仰光11月12日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸地震已造成至少11人死亡，缅甸中部还发生多次余震，周一死亡人数可能进一步上升，因洛瓦底江上一座尚未完工的桥梁垮塌，数名工人失踪。

缅甸周日发生里氏6.8级地震，震中位於缅甸第二大城市曼德勒西北部约60公里处，靠近瑞保（Shwebo）镇。泰国及周边邻国均有震感。

日间发生过几次大的余震，官方电视台称，半夜後发生过一次5.7级的余震。

缅甸社会福利与救灾安置部一名高官对路透表示，“我们确认总计11人丧生，逾50人受伤，四人失踪。”

地震损失并没有刚开始预想的那麽糟糕，但震中附近的一些小城镇受损。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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