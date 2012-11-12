缅甸地震导致至少11人死亡 中部发生多次余震

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透仰光11月12日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸地震已造成至少11人死亡，缅甸中部还发生多次余震，周一死亡人数可能进一步上升，因洛瓦底江上一座尚未完工的桥梁垮塌，数名工人失踪。
缅甸周日发生里氏6.8级地震，震中位於缅甸第二大城市曼德勒西北部约60公里处，靠近瑞保（Shwebo）镇。泰国及周边邻国均有震感。
日间发生过几次大的余震，官方电视台称，半夜後发生过一次5.7级的余震。
缅甸社会福利与救灾安置部一名高官对路透表示，“我们确认总计11人丧生，逾50人受伤，四人失踪。”
地震损失并没有刚开始预想的那麽糟糕，但震中附近的一些小城镇受损。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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