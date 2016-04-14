缅甸发生6.9级地震 邻近多国有震感

路透仰光4月13日 - 美国地质调查局（USGS）称，缅甸西北部周三发生6.9级地震，缅甸、印度东部、孟加拉国及尼泊尔部分地区均有震感。

震中位于蒙育瓦市（Monywa）西北偏北约100公里处，震源深度预计134公里，暂无人员伤亡和财产损失报告。

据孟加拉国警方称，在该国首都达卡及东北城市锡尔赫特（Sylhet），有大约50人地震发生时从家中及其它建筑物逃出时受伤，主要为腿伤。

“我们没有收到任何人员伤亡和财产损失报告。”位于缅甸首都内比都的气象部门的一位官员称。“据我所知，震中不在人口稠密地区。”

印度东北部一些地区电力中断，有关方面采取预防措施关闭了热电站。

英国驻新德里高级专员公署称，周三在印度东北部阿萨姆邦（Assam）访问的英国剑桥公爵及公爵夫人是安全的。

尼泊尔东部也有震感。（完）