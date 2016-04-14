缅甸发生6.9级地震 邻近多国有震感

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透仰光4月13日 - 美国地质调查局（USGS）称，缅甸西北部周三发生6.9级地震，缅甸、印度东部、孟加拉国及尼泊尔部分地区均有震感。
震中位于蒙育瓦市（Monywa）西北偏北约100公里处，震源深度预计134公里，暂无人员伤亡和财产损失报告。
据孟加拉国警方称，在该国首都达卡及东北城市锡尔赫特（Sylhet），有大约50人地震发生时从家中及其它建筑物逃出时受伤，主要为腿伤。
“我们没有收到任何人员伤亡和财产损失报告。”位于缅甸首都内比都的气象部门的一位官员称。“据我所知，震中不在人口稠密地区。”
印度东北部一些地区电力中断，有关方面采取预防措施关闭了热电站。
英国驻新德里高级专员公署称，周三在印度东北部阿萨姆邦（Assam）访问的英国剑桥公爵及公爵夫人是安全的。
尼泊尔东部也有震感。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。