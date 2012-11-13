缅甸首都内比都附近发生4.8级地震

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透仰光11月13日电(记者 Aung Hla Tun)---据缅甸MRTV电视台报导，该国首都内比都附近周二发生地震，但未有伤亡损失报告，但根据一救援组织的说法，周末发生在缅甸北部的地震造成的死亡人数上升至26人。
MRTV电视台的报导称，最新地震发生在当地时间上午8时23分(0153 GMT)，震级为4.8。震中位於内比都南部56公里处。
一位要求匿名的商务部官员称：“在内比都，我们对地震不陌生，但今天早晨我们在慌乱中跑出了旅舍。”
对於周日发生在曼德勒附近的地震，官方的新闻报导寥寥无几。
根据红十字会与红新月会国际联合会(IFRC)，周日发生的6.8级地震及余震共造成26人死亡，另有231人受伤，数以百计的建筑物受损。
接受路透采访的匿名官员最初给出的报告称死亡人数为11人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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