缅甸批准宪法公投法 但昂山素季当选总统希望仍渺茫

缅甸执政党议员周四称，尽管缅甸已批准就修改宪法举行全民公投，但反对派领导人昂山素季仍不大可能当选总统。根据宪法中一条款，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的两个儿子是英国公民。执政党议员Shwe Maung称，如果今年举行修宪公投，该条款不太可能在公投范围内。路透