昂山素季称希望西方敦促缅甸政府加速改革，而非施加制裁

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月26日 - 缅甸反对派领导人昂山素季周五敦促西方鼓励缅甸政府进行有意义的改革谈判，但不要施加惩罚性制裁举措，即便民主改革举步不前。
昂山素季批评西方对缅甸的变革太过乐观，但表示西方能在推动会谈上帮上忙。
“这是国际社会的一个问题，他们对缅甸没有失去兴趣，他们仍希望缅甸能有个好的结局，”她在接受BBC Radio 4采访时称。
“但他们认为只要他们坚持这是个好结局，他们就能得到个好结局，但事情不是这样的。”
昂山素季称，改革进行的不太好，缅甸政府并不热衷于真正的变革，军方的很多人仍认为他们才是能让国家团结在一起的人。
但她强烈反对欧盟重新对缅甸施加制裁的想法。
“我不希望倒退，我希望前进，因此我认为不要重新使用老方法，我认为真正会起作用的是，如果人人都真正竭尽所能推动谈判，这才是未来之路，”她说道。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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