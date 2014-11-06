昂山素季称缅甸改革已停滞 西方过于乐观

路透仰光11月5日（记者 Paul Mooney） - 缅甸反对派领导人昂山素季周三称，该国政治改革已经停滞数月，美国对缅甸的政治改革进程过于乐观。

美国总统奥巴马及其他国家领导人一周后将前往缅甸出席一个地区峰会。

2011年，缅甸军方领导人解除对政敌的限制，并且释放政治犯，以寻求结束该国被孤立的状态。这些举动得到了奥巴马和西方国家的普遍欢迎。

昂山素季对记者称，她认为美国及其他国家真心希望缅甸进行改革。但她补充说：“我们认为，有些时候美国政府对（缅甸的）改革进程过于乐观。”

“如果他们真正研究这个国家的情况，就会知道这一改革进程在去年初就停滞了，”她说。“事实上，我想问问那些对改革进程高谈阔的人，过去24个月内究竟采取了什么重大改革措施？”

路透周二独家报导称，美国官员称奥巴马政府默认了缅甸政府禁止昂山素季明年参加总统竞选的决定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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