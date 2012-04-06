西方制裁放宽吸引外商投资缅甸

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透曼谷4月6日电---诺贝尔和平奖得主昂山素季上周日在缅甸议会补选中获胜，美国准备放宽对缅甸的制裁，法国也将敦促欧盟放松对缅禁令，这为外商投资缅甸打开大门。
昂山素季领导的全国民主联盟（NLD）获得议会45个补选席位中的43个，对军方支持的执政党是一大打击。
缅甸经历了数十年军政府统治，近一年发生惊人的变革：政府释放了数以百计的政治犯，与少数民族叛军谈判，放松媒体审查，允许成立贸易联盟，显露出脱离中国影响力范围的迹象。
美国和欧盟此前暗示，如果缅甸议会补选自由公正进行，他们或放宽对缅制裁。过去二十年，欧美因人权问题对缅实施制裁。
中国呼吁全面解除对缅甸的制裁，并表示，中方希望补选结果有利於促进缅甸国家稳定和发展。
缅甸贫穷但资源丰富，其改革引发投资者密切关注。据报导，美国通用电气(GE.N)一名高管预计将於周五稍晚抵达缅甸。
日本连锁便利店Lawson负责人周四称，该公司计划进军缅甸，近期将於缅甸公司开始讨论商业合作。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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