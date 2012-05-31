昂山素季访问泰国 受到英雄般欢迎

诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季在泰国受到隆重欢迎，缅甸移民纷纷涌来庆祝她24年来的首次出访。在泰国首都曼谷边缘的一个工业区，逾1,000名缅甸移民挥舞着旗帜，举着她的照片，夹道欢迎她的到来。她本次行程为期四天，将会见缅泰边界难民营的缅甸难民。