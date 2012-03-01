昂山素季称慎重看待缅甸改革

路透渥太华2月29日电（记者 David Ljunggren）---缅甸反对派领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）周三称，现在宣布缅甸民主改革已不可逆转仍为时尚早，并淡化她将接受内阁席位的传闻。

去年三月，缅甸平民政府取代前军政府并推行重大改革措施，当中包括释放政治犯、放松媒体管制、与66岁的昂山素季接触等。

昂山素季通过视频链接向加拿大卡尔顿大学（Carleton University）的学生发表演讲时称，“有些人对形势的看法过於乐观。我们持谨慎乐观态度，我们才刚刚上路。”

“军方依然大权在握。因此，在我们的民主化进程没有明确甩掉军方前，我们还不能宣布（民主改革）已经到达无逆转之虞的境地。许多人眼下开始宣称民主化进程不可逆转，情况并非如此，”她补充说。

昂山素季是缅甸独立民族英雄昂山将军的女儿，外界认为她能在4月议会选举中轻松赢得一席之位。缅甸国内也盛传，她可能接受政府职位，甚至会是内阁席位。

“由於并无此事，我觉得现在作答有些过早且冒失，”她在被问及何时加入内阁时说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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