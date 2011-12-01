昂山素季力挺缅甸民主改革

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透华盛顿11月30日电(记者 Susan Cornwell)---缅甸民主运动领导人昂山素季周三表示，她打赌缅甸政府刚刚起步的改革是真实的，希望能抓住这次向民主过渡的机会。
昂山素季在一个公开的视频电话会议中表示，她认为缅甸的一些官员意识到了改革的必要性。
昂山素季表示："我们希望(缅甸最近的改革)是有意义的。我认为我们必须做好承担风险的准备，没有什麽是万无一失的。"
当天，美国国务卿希拉里到访缅甸，成为逾50年来首位造访缅甸的美国国务卿。预计希拉里将敦促缅甸新领导人推行改革。
昂山素季证实她将参加议会补选。昂山素季表示，她所在的"国家民主联盟"去年抵制议会大选，但现如今却希望进入议会，在全国开设办事处并创办一份报纸。
她说："在过去几个月中，我们得到了最好的机会。"
"我相信，大多数缅甸人民希望有个和平和谐的民主过渡。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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