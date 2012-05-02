昂山素季出席缅甸议会

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透缅甸内比都5月2日电(记者 Martin Petty)---缅甸民主派领导人昂山素季周三出席议会，这也意味着缅甸新政治时代的开启。
现年66岁的昂山素季穿过国内外记者的包围进入位於内比都的议会。
在经历了议会誓词争议问题後， 昂山素季和国家民主联盟(NLD)的33名成员出席了议会。
路透记者问昂山素季今天是否是缅甸的重要一天，昂山素季回答道：“我认为只有时间才能给出答案。”
与执政党的誓词之争可能破坏昂山素季与缅甸总统吴登盛(Thein Sein)关系走向缓和。
昂山素季周一同意以最初誓词版本宣誓，即宣誓内容中包括要扞卫宪法。她称这部由军方指引起草的宪法不够民主，需要修改，以减少军方在缅甸的政治影响力。
昂山素季周二在仰光表示：“通过多年来的斗争，我们一直认为要灵活处理，因为这是我们不通过暴力实现我们目标的唯一方式。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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