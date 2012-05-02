昂山素季出席缅甸议会

路透缅甸内比都5月2日电(记者 Martin Petty)---缅甸民主派领导人昂山素季周三出席议会，这也意味着缅甸新政治时代的开启。

现年66岁的昂山素季穿过国内外记者的包围进入位於内比都的议会。

在经历了议会誓词争议问题後， 昂山素季和国家民主联盟(NLD)的33名成员出席了议会。

路透记者问昂山素季今天是否是缅甸的重要一天，昂山素季回答道：“我认为只有时间才能给出答案。”

与执政党的誓词之争可能破坏昂山素季与缅甸总统吴登盛(Thein Sein)关系走向缓和。

昂山素季周一同意以最初誓词版本宣誓，即宣誓内容中包括要扞卫宪法。她称这部由军方指引起草的宪法不够民主，需要修改，以减少军方在缅甸的政治影响力。

昂山素季周二在仰光表示：“通过多年来的斗争，我们一直认为要灵活处理，因为这是我们不通过暴力实现我们目标的唯一方式。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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