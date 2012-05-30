昂山素季访问泰国 受英雄般欢迎

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透泰国马哈采5月30日电（记者 Sinsiri Tiwutanond）---诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季周三在泰国受到隆重欢迎，缅甸移民纷纷涌来庆祝她24年来的首次出访。
在泰国首都曼谷边缘的一个工业区，逾1,000名缅甸移民挥舞着旗帜，举着她的照片，夹道欢迎她的到来。她随後在一座废弃大楼的阳台上发表演讲。
因担心会被前军政府挡在国门之外，昂山素季此前一直拒绝离开缅甸，这是她24年来首次出访。她本次行程为期四天，将会见缅泰边界难民营的缅甸难民。
她身穿花白衬衫，向阳台下人群微笑挥手。人们呼喊着她的名字，争相一睹她的容颜。
活动人士估计，泰国至少有200万缅甸移民，很多人寄钱回缅甸养家。昂山素季称，她将努力为缅甸移民争取权益和更好的工作环境。
她用缅甸语对人群说：“我一再这样说：我不想作任何承诺，作了承诺之後如果做不到，那就不好了。但是我可以承诺一件事：我将竭尽全力。”
“我希望从缅甸过来的工人们身体健康，能够发财，也能免于危险，可以尽快回家。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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