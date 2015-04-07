昂山素季称抵制缅甸大选是“选择”之一

缅甸反对党领导人昂山素季2015年4月3日在国会休息间隙被拍到的图片。MYANMAR-SUUKYI/ REUTERS/Soe Zeya Tun

路透内比都4月3日 - 缅甸反对派领导人昂山素季称，如果该国没有修改禁止她竞选总统的宪法，那么抵制即将到来的大选将是她的“选择”之一。

昂山素季周五接受路透采访时称，她所在的全国民主联盟（NLD）“准备治理（国家）”，但总统吴登盛对改革并非真心诚意，可能会推迟大选。

她还称，美国赞扬缅甸2011年上台的半民选政府，导致该政府对改革感到“自满”。

昂山素季虽然对她所称的吴登盛的“强硬政权”有所诟病，但同时也强调了与军方和解的必要性。昂山素季曾被缅甸军方软禁长达15年，2010年才获得自由。

“我们认为，抵制大选并非最佳选择，”她被问及她所在党派是否在宪法没有修改的情况下竞选时说。“但我们不完全排除这种可能性，我们保留我们的选择权。”

不过，昂山素季强调了11月大选的重要性，称这是“我们是否走民主道路的真正考验”。

她还称，吴登盛在2011年两人首次会面时对改革“真心诚意”，但如今却并非真心诚意。

昂山素季担心，吴登盛可能以与少数民族叛军的和谈为借口来推迟大选。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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