昂山素季议会发言彰显缅甸巨大变革

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
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路透仰光7月25日电---诺贝尔和平奖获得者昂山素季（Aung San Suu Kyi）周三首次在缅甸议会发言，支持执政党一名议员出台新法、保护少数民族的提议。
对许多国家的议会而言，昂山素季此类发言或是例行公事，但对於缅甸来说，这意味着，自缅甸军方去年3月让权给文职政府後，缅甸已发生了巨大的变化。
二十年来，昂山素季很长时间内被军政府软禁。今年4月，昂山素季领导的全国民主联盟（NLD）在议会补选中获得44个补选席位中的43个，令缅甸政体更具合法性。
昂山素季在首都内比都下议院称，缅甸少数民族经历了数十年内战，发展滞後，应出台律法，保障他们的权利。
昂山素季称，相关立法应建立在平等、互相尊重和对真正的民主联盟崛起充满信心的基础上。
此举的重大意义还在於，这项动议由执政党联邦巩固与发展党（USDP）议员提出，但获得了昂山素季的支持。联邦巩固与发展党是全国民主联盟的最大对手，主导者为退休军人，并由前政权创建。
昂山素季援引亚洲开发银行（ADB）的报告称，缅甸少数民族聚集区最为贫困。这些地区大多位於缅甸与中国和泰国边境。
她表示：“内战尚未结束。所以，保护少数民族权利比保护语言和文化基础更为广泛。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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