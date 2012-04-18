独家：昂山素季将出访挪威和英国

路透仰光4月18日电（记者 Aung Hla Tun）---诺贝尔和平奖得主、新近当选缅甸议员的昂山素季已接受邀请，将於6月访问挪威和英国。这是她24年来的首次出访。昂山素季所在的缅甸全国民主联盟周三作出上述表示。

在4月1日缅甸举行的历史性的议会补选中，昂山素季赢得了议员席位。

缅甸全国民主联盟发言人Nyan Win表示，昂山素季将访问英国牛津。她曾於20世纪70年代在那里就读。

“但是我并不知道准确的日期。”Nyan Win说道，并表示他不清楚昂山素季会首先访问哪个国家。昂山素季此前曾暗示可能是挪威。

现年66岁的昂山素季於1989年首次被捕，在随後的21年里度过了15年的监禁生活，直到2010年11月才被解除软禁。在短暂的未受监禁期间，她曾拒绝离开缅甸，因害怕无法返回。

上周五昂山素季在会见英国首相卡梅伦时收到访问英国的邀请。昂山素季当时表示，她能够考虑卡梅伦的邀请而不是立刻拒绝，这个事实表明缅甸取得了“重大进步”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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