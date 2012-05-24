昂山素季下周将进行24年来首次出访

路透仰光5月24日电---诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季将於下周前往泰国曼谷，在世界经济论坛发表演讲，这将是她24年来的首次出访。

过去一年，缅甸实施了大量改革，66岁的昂山素季4月在议会补选中赢得一席。

昂山素季所属的缅甸全国民主联盟一名官员告诉路透，昂山素季已经接受邀请，下周前往曼谷参加世界经济论坛的。

缅甸全国民主联盟发言人表示，下周一昂山素季将前往邻国泰国。论坛组织者还无法确认昂山素季是否会参加世界经济论坛。

昂山素季4月曾表示，首次出访的目的地将是英国和挪威，但她看似已经改变计划。

她将於6月14日出访日内瓦，参加一个国际劳工会议。6月18日起将在英国停留一周，并将在英国议会上下两院发表演讲。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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