昂山素季下周将进行24年来首次出访

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透仰光5月24日电---诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季将於下周前往泰国曼谷，在世界经济论坛发表演讲，这将是她24年来的首次出访。
过去一年，缅甸实施了大量改革，66岁的昂山素季4月在议会补选中赢得一席。
昂山素季所属的缅甸全国民主联盟一名官员告诉路透，昂山素季已经接受邀请，下周前往曼谷参加世界经济论坛的。
缅甸全国民主联盟发言人表示，下周一昂山素季将前往邻国泰国。论坛组织者还无法确认昂山素季是否会参加世界经济论坛。
昂山素季4月曾表示，首次出访的目的地将是英国和挪威，但她看似已经改变计划。
她将於6月14日出访日内瓦，参加一个国际劳工会议。6月18日起将在英国停留一周，并将在英国议会上下两院发表演讲。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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