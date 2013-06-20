缅甸宪法可能打破昂山素季的总统梦

路透仰光6月20日（记者 Jared Ferrie） - 昂山素季的支持者认为她将成为缅甸下一任总统。但是不要就此下注。

2012年4月的议会补选中，昂山素季所在的缅甸全国民主联盟大获全胜，让曾获诺贝尔和平奖的昂山素季得以进入议会。

即使由军方起草的、意在防止她成为总统的宪法看起来是可以超越的障碍。

从政治犯到总统的道路看起来也远没那么确定。

昂山素季的野心比以往更明显。“我想竞选总统，对此我很坦诚。”她在6月6日于内比都举行的世界经济论坛上对记者表示。

然而，现年68岁的昂山素季要在2015年大选后当上总统还要战胜很多挑战。

她必须说服军方主导的议会修改宪法。

这是她眼下面对的最紧迫的问题。宪法不允许拥有涉外婚姻或涉外子女的公民参选总统。昂山素季的已故丈夫是英国学者迈克·阿里斯（Michael Aris），而两名子女都是英国籍。

即使她能够做到，而且宪法及时被修改，她在佛教徒和穆斯林之间的暴力冲突问题上的态度也可能招来选民的强烈反对。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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