SIM卡降价或预示缅甸启动电信改革

路透仰光4月25日（记者 Jared Ferrie） - 15年前，还在军方统治下的缅甸开始销售SIM卡，当时每张的价格高达7,000美元。如今，每张SIM卡的售价仍超过200美元。从周四开始，彩票式销售的幸运赢家可以低至2美元的价格购买SIM卡。

这就是缅甸式的电信管制解除。

彩票式销售是试探性电信改革的第一步。通讯革命改变了社会，并刺激了全球范围内的经济增长，也可能给缅甸带来改变。

国有的缅甸邮政电信（Myanmar Post and Telecommunications）正在通过公共抽彩方式发售35万张SIM卡，并计划每月都增加发售。政府与当地民间企业合资的Yatanarpon Teleport目前是该国仅有的另外一家持有电信牌照的企业。

6月27日，缅甸政府将向两家国际企业发放有效期15年的新电信牌照。分析师称，缅甸可能是除了朝鲜以外世界上电信业最不发达的国家，因此潜力巨大，超过90家国际企业和财团对这两个电信牌照招标表示有兴趣。其中包括与沃达丰(VOD.L)联手的中国移动(0941.HK)。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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