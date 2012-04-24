潘基文将访问缅甸 鼓励该国改革

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透联合国4月23日电---联合国秘书长潘基文周一宣布，他很快将访问缅甸，鼓励该国继续推进民主改革。
潘基文对记者表示：“我已接受总统吴登盛的邀请访问缅甸。我将在本周末启程。”
“过去一年半，我们看到（缅甸）进行了鼓舞人心的政治和经济改革。近期的选举具有里程碑意义，我们看到缅甸正在向世界重新开放。”
联合国官员称，潘基文将於本周末抵达缅甸，对该国进行为期数天的访问。
这将是潘基文自缅甸发起近期民主改革以来对该国进行的首次访问。他在此之前曾两次访问该国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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