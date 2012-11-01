联合国：缅甸必须保护穆斯林 停止歧视

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透日内瓦10月31日电---联合国人权调查员周三呼吁缅甸中止致命的宗派暴力，并警告该国不要利用派系冲突作为清除罗兴亚穆斯林的借口。
最新的官方数据显示，过去10天，缅甸西部若开族佛教徒与罗兴亚穆斯林之间的冲突已经导致约89人丧生。
“这一定不能成为永久性清除一个不受欢迎民族的机会，”联合国缅甸特别报告员Tomas Ojea Quintana和少数民族问题独立专家联合发表声明称。
他们表示：“非常担忧缅甸政府等认为罗兴亚族是非法移民、不拥有国籍的观点”。
“如果缅甸想取得民主改革进程的成功，就必须在解决现有人权问题时采取大胆行动，”Ojea Quintana称。
“在若开邦的问题中，涉及解决长期存在的对罗兴亚族的特有歧视，这种现象在地方政府、国家政府和全社会都存在。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。