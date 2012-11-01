联合国：缅甸必须保护穆斯林 停止歧视

路透日内瓦10月31日电---联合国人权调查员周三呼吁缅甸中止致命的宗派暴力，并警告该国不要利用派系冲突作为清除罗兴亚穆斯林的借口。

最新的官方数据显示，过去10天，缅甸西部若开族佛教徒与罗兴亚穆斯林之间的冲突已经导致约89人丧生。

“这一定不能成为永久性清除一个不受欢迎民族的机会，”联合国缅甸特别报告员Tomas Ojea Quintana和少数民族问题独立专家联合发表声明称。

他们表示：“非常担忧缅甸政府等认为罗兴亚族是非法移民、不拥有国籍的观点”。

“如果缅甸想取得民主改革进程的成功，就必须在解决现有人权问题时采取大胆行动，”Ojea Quintana称。

“在若开邦的问题中，涉及解决长期存在的对罗兴亚族的特有歧视，这种现象在地方政府、国家政府和全社会都存在。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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