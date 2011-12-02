美国力挺缅甸改革 考虑重派大使

路透仰光12月1日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周四表示，美国将支持向缅甸提供更多援助，并考虑向该国派驻大使。缅甸约20年没有美国大使，希拉里的表态，是缅甸改革所获的首个奖励。

希拉里称，她和缅甸总统吴登盛及其他部长进行了"坦率、富有成效"的会谈，并告诉他们美国愿支持该国进一步改革，并有解除对其制裁的可能。

不过她也敦促缅甸政府采取进一步措施释放政治犯，并结束民族冲突。缅甸政府正试图走出数十年军政府统治的阴影。

希拉里在内比都会见缅甸官员後召开记者会称："总统告诉我，他希望在这些举措上推进，我也向他保证，我们支持这些改革。"

"我也已明确表示，这些已经采取的措施虽史无前例且受欢迎，但仅是一个开始。"

缅甸与西方的不和已持续逾50年，希拉里本次访问具有历史意义，标志着两国尝试重建友好关系。

她随後访问缅甸商业城市仰光，并与该国民主运动领导人昂山素季（Aung San Suu Kyi）会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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