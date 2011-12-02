美国力挺缅甸改革 考虑重派大使

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透仰光12月1日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周四表示，美国将支持向缅甸提供更多援助，并考虑向该国派驻大使。缅甸约20年没有美国大使，希拉里的表态，是缅甸改革所获的首个奖励。
希拉里称，她和缅甸总统吴登盛及其他部长进行了"坦率、富有成效"的会谈，并告诉他们美国愿支持该国进一步改革，并有解除对其制裁的可能。
不过她也敦促缅甸政府采取进一步措施释放政治犯，并结束民族冲突。缅甸政府正试图走出数十年军政府统治的阴影。
希拉里在内比都会见缅甸官员後召开记者会称："总统告诉我，他希望在这些举措上推进，我也向他保证，我们支持这些改革。"
"我也已明确表示，这些已经采取的措施虽史无前例且受欢迎，但仅是一个开始。"
缅甸与西方的不和已持续逾50年，希拉里本次访问具有历史意义，标志着两国尝试重建友好关系。
她随後访问缅甸商业城市仰光，并与该国民主运动领导人昂山素季（Aung San Suu Kyi）会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。