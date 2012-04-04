希拉里：美国将谨慎放宽对缅甸制裁

路透华盛顿4月4日电（记者 Paul Eckert/Arshad Mohammed）---美国周三称，准备放宽对缅甸的部分制裁，认可其向民主制度的初步转变，美国公司可以对缅甸投资或提供金融服务。

但美国国务卿希拉里强调，奥巴马政府希望谨慎行事，称缅甸摆脱军方统治还有很长的路要走。

希拉里称，昂山素季周日以压倒性优势，当选缅甸下议院议员，这是“民心所向的证明”。

希拉里在记者面前短暂亮相时称：“我们完全承认并接受缅甸的（民主）进程，我们将继续坚持与缅甸接触的政策。”

美国分析人士肯定了奥巴马政府没有过快解除对缅制裁的做法。制裁解除後，美国公司能获取缅甸丰富的矿产、木材和宝石资源。

希拉里周三公布的计划表明，美国在放宽孤立缅甸的制裁措施方面首次迈出了一小步。

希拉里称，美国将任命一名驻缅大使，设立美国国际开发署办公室，支持联合国开发计划署在缅甸的常规运行。近二十年间，美国没有向缅甸派驻大使。

希拉里称，美国还准备允许美国个人援助组织，在缅甸开展广泛的非盈利项目，涉及民主建设、医疗和教育等领域，允许部分缅甸官员和议员访问美国，放宽长期以来的签证禁令。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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