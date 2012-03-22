美国称将应邀派观察员监督缅甸补选

路透华盛顿3月21日电---美国官员周三称，美国计划派遣两名观察员，监督缅甸4月1日议会补选。东南亚国家也将派出观察员，缅甸反对派领导人昂山素季届时将参选。

美国国务院称，缅甸本周邀请东盟（ASEAN）成员国派遣观察员後，也邀请美国派遣两名观察员监督补选。

美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称：“我们当然会接受这一邀请。”她还透露，具体由谁代表美国赴缅仍待商榷。

纽兰指出，缅甸发出的邀请数量有限，未达到选举监督的国际标准。

“这是个好的开头，缅甸以前从未允许国际观察员监督选举，但它的确未达到国际上选举完全透明的要求。”

“我们现在要做到是与东盟合作，这样我们能将影响尽量最大化，同时继续鼓励缅甸让选举尽可能公开。”

缅甸邀请东盟观察员3月28日抵达仰光，数天后将在48个选区进行议会补选。

缅甸此举被认为是改善2010年大选後透明度的努力。外界认为，2010年缅甸大选存在舞弊行为，是对时任军政府创建的党派倾斜的骗局。当时没有观察员或记者收到官方邀请。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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