美国商界代表团或於2月访问缅甸

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透仰光1月11日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸产业官员周三称，由美国商界领袖组成的一个代表团很快会访问缅甸。这是美国与缅甸关系加强的又一迹象。
美国国务卿希拉里两个多月前出访缅甸，成为50多年来首位到访该国的美国国务卿。希拉里在访问时表示，美国准备随时支持该国的改革，并可能解除对其的制裁。
美国商界领袖代表团的行程可能在2月，由於美国的制裁依然存在，他们的访问有些不同寻常，但对缅甸正在进行的大刀阔斧改革却是不谋而合。
缅甸共商联合会（MFCCI）的一位商界领袖及高级会员对上述访问安排予以证实，但他因没有授权不愿透露姓名。
这位商人还称，微软(MSFT.O)创始人盖茨将是代表团中的一员。但盖茨发言人对此予以否认，称相关报导"不实"。
另一位产业官员称，美国商界高管访问缅甸期间，将与缅甸总统吴登盛会面，参观旅游景点并会见缅甸的商界领袖。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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