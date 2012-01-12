美国商界代表团或於2月访问缅甸

路透仰光1月11日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸产业官员周三称，由美国商界领袖组成的一个代表团很快会访问缅甸。这是美国与缅甸关系加强的又一迹象。

美国国务卿希拉里两个多月前出访缅甸，成为50多年来首位到访该国的美国国务卿。希拉里在访问时表示，美国准备随时支持该国的改革，并可能解除对其的制裁。

美国商界领袖代表团的行程可能在2月，由於美国的制裁依然存在，他们的访问有些不同寻常，但对缅甸正在进行的大刀阔斧改革却是不谋而合。

缅甸共商联合会（MFCCI）的一位商界领袖及高级会员对上述访问安排予以证实，但他因没有授权不愿透露姓名。

这位商人还称，微软(MSFT.O)创始人盖茨将是代表团中的一员。但盖茨发言人对此予以否认，称相关报导"不实"。

另一位产业官员称，美国商界高管访问缅甸期间，将与缅甸总统吴登盛会面，参观旅游景点并会见缅甸的商界领袖。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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