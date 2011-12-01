希拉里访缅肩负历史使命 敦促其改革并切断与朝鲜往来

路透内比都11月30日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周三访问缅甸，成为50多年来首位到访该国的美国国务卿，她肩负着历史使命，要敦促缅甸新领导人与朝鲜断绝不正当往来，并履行改革承诺。

希拉里乘坐蓝白相间的专机抵达缅甸新首都内比都机场，开始了为期三天的访问。在访问期间，希拉里将会见缅甸以军方为後盾的平民领导人，并与民主派领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）举行会谈。

希拉里是继杜勒斯（John Foster Dulles）1955年访问缅甸後，首位到访该国的美国国务卿，而目前缅甸则正处於快速且巨大的转型期。此前自1962年以来，该国一直处於军政府的强硬统治下。

美国总统奥巴马本月初在一个地区性峰会上宣布了此次访问计划，这或为中美竞争开辟新战场。随着美国扩大亚洲接触范围，中国一直警惕地关注着美国对矿产资源丰富的缅甸的动向。

希拉里将於周四在内比都会见缅甸总统吴登盛和其他高级官员，以亲自评估缅甸的改革进程。去年11月缅甸军政府交权给平民政府後，该国的改革进程获得动力。

美国国务院一位高官称，希拉里将敦促缅甸新领导人切断与朝鲜的秘密军事交易。

该官员告诉乘专机随行的记者："我们的讨论将围绕寻求更强有力的保证展开......确定（缅甸）政府中断我们认为有悖于维护和平和稳定的活动。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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