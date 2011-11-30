希拉里对缅甸改革抱有"很大期望"

路透釜山11月30日电(记者 Andrew Quinn)---美国国务卿希拉里周三对缅甸试探性的民主改革表示谨慎乐观，称其也许会成为一场有利於缅甸人民的变革运动。

希拉里定於周三稍晚抵达缅甸。她此次高调来访或标志着缅甸在与世隔绝50多年後重归世界舞台。

美国总统奥巴马本月决定向缅甸敞开大门，扩大双边关系。

奥巴马说，他看到了缅甸的进步迹象。

希拉里在韩国的新闻发布会上表示："显然，我会留心观察缅甸现政府继续推动政治和经济改革的目的。"

"很明显，我们和很多其他国家都非常希望，这些‘点滴进步'能引发有利於缅甸人民的变革运动。"

自从缅甸军方於1962年夺取政权以来，希拉里是首位访问该国的美国国务卿。外交人士将她的访问和受到礼遇作为评估缅甸改革的一部分。

她将与缅甸民主派人士昂山素季进行两次会晤。

希拉里此次访问或预示着缅甸的全面复兴，或许会促使美国和其他西方国家放宽对缅甸的制裁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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