希拉里对缅甸改革抱有"很大期望"

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透釜山11月30日电(记者 Andrew Quinn)---美国国务卿希拉里周三对缅甸试探性的民主改革表示谨慎乐观，称其也许会成为一场有利於缅甸人民的变革运动。
希拉里定於周三稍晚抵达缅甸。她此次高调来访或标志着缅甸在与世隔绝50多年後重归世界舞台。
美国总统奥巴马本月决定向缅甸敞开大门，扩大双边关系。
奥巴马说，他看到了缅甸的进步迹象。
希拉里在韩国的新闻发布会上表示："显然，我会留心观察缅甸现政府继续推动政治和经济改革的目的。"
"很明显，我们和很多其他国家都非常希望，这些‘点滴进步'能引发有利於缅甸人民的变革运动。"
自从缅甸军方於1962年夺取政权以来，希拉里是首位访问该国的美国国务卿。外交人士将她的访问和受到礼遇作为评估缅甸改革的一部分。
她将与缅甸民主派人士昂山素季进行两次会晤。
希拉里此次访问或预示着缅甸的全面复兴，或许会促使美国和其他西方国家放宽对缅甸的制裁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。