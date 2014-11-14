奥巴马就昂山素季被禁止参选总统表态

路透仰光11月14日（记者 Matt Spetalnick/Jared Ferrie） - 美国总统奥巴马周五同缅甸民主运动象征人物昂山素季一起出现在媒体面前，他表示，缅甸禁止她参选总统的法律“没道理”。

这是奥巴马就昂山素季的政治前途进行的最明确表态，但他没有明确敦促缅甸修改法律，以使昂山素季能参加总统竞选。

“有法律条文因为某人孩子的国籍问题而禁止其成为总统，我对此不理解。这对我来说没道理，”奥巴马在昂山素季位于仰光湖边的家外边对记者说，他没有直接提到昂山素季的名字。

诺贝尔和平奖获得者昂山素季被禁止参加缅甸明年的总统选举，因为她的两个儿子是外国国籍。

“从民主的角度看，歧视具体某一个人，这不对，”昂山素季说道该法律条款时称。

昂山素季否认就缅甸的政治过渡进程与美国存在分歧。

“我们的改革进程在经历波折，但在我们在世界各地的朋友的承诺、帮助和理解下，这种波折是可以协商的，”她说道。

“当缅甸成为一个符合人民意愿的完全民主国家，我们将能够说，在那些让我们能够走到这一步的朋友中，美国排在第一位，”她说道。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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