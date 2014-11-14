奥巴马就昂山素季被禁止参选总统表态

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月14日 - 美国总统奥巴马周五同缅甸民主运动象征人物昂山素季一起出现在媒体面前，他表示，缅甸禁止她参选总统的法律“没道理”。
这是奥巴马就昂山素季的政治前途进行的最明确表态，但他没有明确敦促缅甸修改法律，以使昂山素季能参加总统竞选。
“有法律条文因为某人孩子的国籍问题而禁止其成为总统，我对此不理解。这对我来说没道理，”奥巴马在昂山素季位于仰光湖边的家外边对记者说，他没有直接提到昂山素季的名字。
诺贝尔和平奖获得者昂山素季被禁止参加缅甸明年的总统选举，因为她的两个儿子是外国国籍。
“从民主的角度看，歧视具体某一个人，这不对，”昂山素季说道该法律条款时称。
昂山素季否认就缅甸的政治过渡进程与美国存在分歧。
“我们的改革进程在经历波折，但在我们在世界各地的朋友的承诺、帮助和理解下，这种波折是可以协商的，”她说道。
“当缅甸成为一个符合人民意愿的完全民主国家，我们将能够说，在那些让我们能够走到这一步的朋友中，美国排在第一位，”她说道。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。