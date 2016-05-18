美国宣布放松对缅甸的部分制裁以支持政治改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月17日（记者 Joel Schectman/Yeganeh Torbati） - 美国周二放松了对缅甸的部分制裁以支持正在进行的政治改革，但仍保留了大部分的经济限制措施，以惩罚那些被华府认为阻碍缅甸新政府的人。

美国官员称，他们放松制裁以支持缅甸取得的“历史性”进展，包括缅甸50多年来首次民主选举产生的政府的组建。

美国的举措包括将缅甸国有银行从黑名单上去除，取消针对缅甸七家木材和矿产国有企业的制裁。

美国官员称，他们希望这些措施将消除在缅甸进行商业活动的主要障碍。希望投资缅甸的投资者长期以来一直抱怨，将缅甸一些最大的银行列入黑名单，让他们在该国进行商业活动冒太大风险。

通用电气 、西联汇款 、Gap 、可口可乐 等大型公司已进军缅甸，周二宣布的举措将会使它们及其他公司更方便在那里运营。

美国财政部还无限期延长了一项制裁豁免，该制裁豁免允许银行向通过缅甸港口入境的货物提供融资，虽然主要码头被列入黑名单的商人罗秉忠（Steven Law）控制。该问题曾迫使西方银行缩减对缅甸的贸易融资，直到去年12月美国财政部给予6个月的制裁豁免。

不过，美国还加强了针对罗秉忠的举措，将罗秉忠及其所控制的亚洲世界（Asia World）持股50%或更多的6家企业加入了美国财政部的黑名单。罗秉忠因被指与缅甸军方有联系而被列入黑名单。

美国的举措凸显出了华府面临的一项主要挑战，它既想鼓励缅甸政治改革又要对那些它认为会进行破坏的人进行施压。华府的缅甸制裁黑名单上有超过100个个人和团体。黑名单让他们为国际社会所不容，美国的银行或公司并被禁止与他们进行业务往来。

“可能会引发一定的紧张关系，”美国政府一位高官匿名表示，“其中一些人在经济方面举足轻重。”

前美国国务院高官Peter Harrell称，周二的声明反映出，恢复对缅甸的贸易不会一帆风顺。Harrell曾参与2012年美国部分解除对缅甸制裁的初步努力。

“我认为这是重要的一步，但不是巨大的一步，”Harrell说道，“现实是如果你无法与军方拥有的企业做生意，（缅甸）经济中的很大一部分将仍属禁区。”（完）