《独家新闻》美国对昂山素季能否参选缅甸总统持不干涉立场

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/仰光11月4日 - 缅甸反对派领导人昂山素季被誉为“民主象征”，但美国官员称总统奥巴马默认了缅甸政府禁止昂山素季明年参加总统竞选的决定。
奥巴马似乎在推动缅甸民主改革和意图保持对缅甸政府影响力这两个方面保持平衡。缅甸政府对昂山素季依然有很深的疑虑。奥巴马下周将访问缅甸
美国不愿推进确保昂山素季参加明年缅甸总统竞选一事，无疑会让昂山素季的支持者失望。
一位美国高官对路透称，昂山素季是否获准参加总统竞选，不是“我们设定的判断2015年(缅甸)大选结果是否可信的标准”。
“重要的是缅甸人民对什么是民主未来的辩论，”该官员在华盛顿说。
“作为现代化民主国家，我们不能也不会损害这样的结果，我们不会发表意见说某个人应当参选。”
昂山素季没有资格竞选总统。缅甸宪法禁止配偶或子女为外国国籍的本国公民竞选总统，昂山素季已故的丈夫及她的两个儿子是英国国籍。
但该官员表示，奥巴马会推动缅甸举行“自由、公正、开放和可信”的选举，寻求该国对宪法进行修订。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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