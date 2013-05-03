美国进一步解除对缅甸制裁支持改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月2日 - 美国周四解除另外一些对缅甸的制裁措施以支持该国的改革进程，但没有取消针对被控涉嫌践踏人权个人的签证和投资禁令。

美国国务院在声明中称，奥巴马政府认为，在缅甸进行改革的两年后，美国1996年对缅甸前军政府统治者、他们的商业伙伴及直系亲属实施的入境签证禁令已不再有必要。

“自2011年以来，缅甸平民政府采取重要举措，推动社会、政治及经济重大改革，在主要受关注领域取得了实质进展，”声明称。

但声明还表示，解除上述签证禁令并不意味禁令涉及的个人会自动获得签证资格。美国官员称，所有来自缅甸的访问者仍需申请签证，之前被禁的缅甸官员将面临审查。

在宣布解除上述制裁措施的同时，美国总统奥巴马还宣布将《国家应急法》（National Emergencies Act）再延长一年。该法案禁止美国企业和个人与牵涉1990年代中期镇压民主运动的缅甸个人进行投资或开展业务往来。

“政治开放（在缅甸）属于新生事物，该国还有剩余政治犯的问题，少数民族地区冲突不断且存在践踏人权现象，而且该国与（朝鲜）仍有军事关系，”奥巴马在给国会的信写道。

奥巴马在信中称，美国保留一些制裁措施的同时逐步取消一些制裁措施，目的是“确保（缅甸）的民主过渡变得不可逆转”。（完）